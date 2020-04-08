***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00443531Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.942,9 % 0,01399979Fon Yönetim Ücreti267.801,75 % 0,54000026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu258 % 0,00052024Gecelik Ters Repo Komisyonu4.425,75 % 0,00892416Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu549,09 % 0,00110719Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.060,12 % 0,01221973TOPLAM GİDERLER288.237,21 % 0,58120669DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.592.892,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836519BIST