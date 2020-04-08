***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,00443531
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.942,9 % 0,01399979
Fon Yönetim Ücreti
267.801,75 % 0,54000026
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
258 % 0,00052024
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.425,75 % 0,00892416
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
549,09 % 0,00110719
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.060,12 % 0,01221973
TOPLAM GİDERLER
288.237,21 % 0,58120669
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.592.892,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836519
BIST
17:3092.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 608,45
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:306,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:307,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:30359,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,43
|Açılış
|: 359,02
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.460.225
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.801
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,20
|942.355.778
|% 4,77
|
|ASELS
|24,68
|770.463.082
|% 1,15
|
|THYAO
|9,52
|753.891.178
|% -0,10
|
|SASA
|9,04
|611.897.653
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|606.764.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,36
|357.591.780
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,04
|362.393.124
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|106.408.995
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|326.306.920
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.809.668
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3751
|8,4171
|% 0,66
|
|Frank
|6,9640
|7,0059
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|-1,45
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,24
|32,24
|0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:42IHEVA
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 123, 784 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 08 artarak (% 0.48 ) 110, 401
-
17:39XU100
Endeks 92, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 9, 026.00 milyon TL de
-
17:39CMBTN
Yüzde 5.21 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 758 adet işlem
-
17:36RAYSG
Yüzde 9.51 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 293 adet işlem