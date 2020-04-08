***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,01652995Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,04643585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.554,85 % 0,05393555Fon Yönetim Ücreti1.168,13 % 0,02466044Hisse Senedi Komisyonu729,7 % 0,01540473Tahvil Bono Komisyonu41,78 % 0,00088202Gecelik Ters Repo Komisyonu2.947,2 % 0,06221847Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu383,44 % 0,00809482Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.209,08 % 0,04663598Vergiler ve Diğer Harcamalar672,77 % 0,01420288Türev Araçlar Komisyonu682,61 % 0,01441061Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.601,41 % 0,07602952TOPLAM GİDERLER17.973,57 % 0,37944082DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.736.857,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836520BIST