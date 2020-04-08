***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,01652995
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,04643585
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.554,85 % 0,05393555
Fon Yönetim Ücreti
1.168,13 % 0,02466044
Hisse Senedi Komisyonu
729,7 % 0,01540473
Tahvil Bono Komisyonu
41,78 % 0,00088202
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.947,2 % 0,06221847
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
383,44 % 0,00809482
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.209,08 % 0,04663598
Vergiler ve Diğer Harcamalar
672,77 % 0,01420288
Türev Araçlar Komisyonu
682,61 % 0,01441061
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.601,41 % 0,07602952
TOPLAM GİDERLER
17.973,57 % 0,37944082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.736.857,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836520
BIST
17:2992.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 601,83
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:296,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:297,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:29359,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,43
|Açılış
|: 359,02
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.098.687
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.169.089
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.339.313
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.512.852
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,32
|948.441.524
|% 5,06
|
|ASELS
|24,72
|776.678.886
|% 1,31
|
|THYAO
|9,55
|758.307.222
|% 0,21
|
|SASA
|9,04
|613.852.129
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|611.252.597
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|359.001.113
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|368.964.392
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|109.166.847
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|328.060.854
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,89
|175.019.975
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3618
|8,4038
|% 0,50
|
|Frank
|6,9561
|6,9980
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,96
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|32,14
|32,14
|0,27
|
Seans Raporu
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