***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,00156885
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,00440722
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.787,14 % 0,01560266
Fon Yönetim Ücreti
123.075,72 % 0,2466
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
102,97 % 0,00020632
Gecelik Ters Repo Komisyonu
89,25 % 0,00017883
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
583,8 % 0,00116973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.771,4 % 0,0235857
Türev Araçlar Komisyonu
1.016,65 % 0,00203701
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.333,83 % 0,01269074
TOPLAM GİDERLER
153.743,36 % 0,30804705
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.909.051,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836521
BIST
17:3092.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 595,43
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:306,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:307,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:30359,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,43
|Açılış
|: 359,02
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.098.687
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.339.313
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.462.820
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.508.746
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,28
|945.708.686
|% 4,97
|
|ASELS
|24,74
|773.631.675
|% 1,39
|
|THYAO
|9,54
|755.957.128
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|613.205.150
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|610.701.031
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|358.250.082
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,02
|367.120.360
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,03
|106.610.439
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|327.162.266
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.911.892
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3618
|8,4038
|% 0,50
|
|Frank
|6,9561
|6,9980
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,91
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,25
|32,25
|0,38
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