***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00156885Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00440722Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.787,14 % 0,01560266Fon Yönetim Ücreti123.075,72 % 0,2466Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu102,97 % 0,00020632Gecelik Ters Repo Komisyonu89,25 % 0,00017883Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu583,8 % 0,00116973Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.771,4 % 0,0235857Türev Araçlar Komisyonu1.016,65 % 0,00203701Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.333,83 % 0,01269074TOPLAM GİDERLER153.743,36 % 0,30804705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.909.051,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836521BIST