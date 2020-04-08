***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,0001103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.045,69 % 0,01141699Fon Yönetim Ücreti4.197.457,99 % 0,59130035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.651,45 % 0,00051438Gecelik Ters Repo Komisyonu100.363,74 % 0,01413835Vadeli Ters Repo Komisyonu5.644,8 % 0,00079519Borsa Para Piyasası Komisyonu14.452,53 % 0,00203594Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.801,47 % 0,00687471TOPLAM GİDERLER4.452.200,67 % 0,62718622DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ709.869.017,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836522BIST