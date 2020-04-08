***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00005115Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00014369Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri195.033,95 % 0,01274106Fon Yönetim Ücreti4.906.792,96 % 0,32054802Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu646.915,63 % 0,04226132Vadeli Ters Repo Komisyonu18.816 % 0,0012292Borsa Para Piyasası Komisyonu26.716,02 % 0,00174529Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.683,89 % 0,00474825TOPLAM GİDERLER5.869.941,05 % 0,38346798DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.530.751.300,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836523BIST