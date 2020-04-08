***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00356027Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,01000148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.185,52 % 0,00993746Fon Yönetim Ücreti27.117,03 % 0,12329989Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu592,64 % 0,00269471Gecelik Ters Repo Komisyonu4.418,4 % 0,02009026Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu439,72 % 0,00199939Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.118,93 % 0,02327554TOPLAM GİDERLER42.854,84 % 0,19485899DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.992.744,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836524BIST