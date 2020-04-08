***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,00356027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,01000148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.185,52 % 0,00993746
Fon Yönetim Ücreti
27.117,03 % 0,12329989
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
592,64 % 0,00269471
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.418,4 % 0,02009026
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
439,72 % 0,00199939
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.118,93 % 0,02327554
TOPLAM GİDERLER
42.854,84 % 0,19485899
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.992.744,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836524
BIST
16:5992.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 493,62
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:596,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:597,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
16:59360,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,79
|Açılış
|: 360,38
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.092.434
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.118.235
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.146.877
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.124
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,22
|895.988.637
|% 4,82
|
|ASELS
|24,70
|745.061.914
|% 1,23
|
|THYAO
|9,51
|720.626.119
|% -0,21
|
|SASA
|9,06
|592.591.452
|% 1,34
|
|GARAN
|7,83
|562.767.985
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,36
|346.375.283
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,02
|313.094.045
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,04
|101.899.109
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,49
|318.428.925
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,88
|162.760.192
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3775
|8,4195
|% 0,69
|
|Frank
|6,9608
|7,0027
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7986
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,86
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,33
|32,33
|0,46
|
Seans Raporu
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17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 416, 26 artarak (% 0.48 ) 87, 840
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17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, SAYAS, IDEAS, METAL, EKIZ, SERVE, KERVN
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17:14
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