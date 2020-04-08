***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00048787Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00137052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.192,1 % 0,01881202Fon Yönetim Ücreti692.541,22 % 0,43150697Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu993,22 % 0,00061885Gecelik Ters Repo Komisyonu15.075,9 % 0,00939346Vadeli Ters Repo Komisyonu176,4 % 0,00010991Borsa Para Piyasası Komisyonu932,47 % 0,000581Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.214,94 % 0,0063647TOPLAM GİDERLER753.108,85 % 0,46924531DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ160.493.634,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836526BIST