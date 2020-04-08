GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,00048787
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,00137052
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.192,1 % 0,01881202
Fon Yönetim Ücreti
692.541,22 % 0,43150697
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
993,22 % 0,00061885
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.075,9 % 0,00939346
Vadeli Ters Repo Komisyonu
176,4 % 0,00010991
Borsa Para Piyasası Komisyonu
932,47 % 0,000581
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.214,94 % 0,0063647
TOPLAM GİDERLER
753.108,85 % 0,46924531
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.493.634,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836526


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:5992.875
Değişim :  0,53% |  493,62
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275 En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 1.092.434 % 10,00  
DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
KONYA 206,10 24.118.235 % 9,98  
AKSUE 9,04 9.146.877 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3775 8,4195 % 0,69  
Frank 6,9608 7,0027 % 0,19  
Riyal 1,7986 1,8077 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.651 2,86  
Altın Gr. 361 361 2,30  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,00 15,04 -0,01  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,01  
B. Petrol 32,33 32,33 0,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru