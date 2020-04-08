***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00084629Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00237738Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.121,93 % 0,01310168Fon Yönetim Ücreti143.621,28 % 0,15522945Hisse Senedi Komisyonu47.293,06 % 0,05111551Tahvil Bono Komisyonu577,29 % 0,00062395Gecelik Ters Repo Komisyonu15.388,8 % 0,0166326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.916,47 % 0,00315219Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu30.229,84 % 0,03267316Vergiler ve Diğer Harcamalar13.735,05 % 0,01484518Türev Araçlar Komisyonu25.029,19 % 0,02705217Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.621,03 % 0,01039865TOPLAM GİDERLER303.516,54 % 0,32804821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.521.930,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836527BIST