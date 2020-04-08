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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 16:12
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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,00084629
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,00237738
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.121,93 % 0,01310168
Fon Yönetim Ücreti
143.621,28 % 0,15522945
Hisse Senedi Komisyonu
47.293,06 % 0,05111551
Tahvil Bono Komisyonu
577,29 % 0,00062395
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.388,8 % 0,0166326
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.916,47 % 0,00315219
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
30.229,84 % 0,03267316
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.735,05 % 0,01484518
Türev Araçlar Komisyonu
25.029,19 % 0,02705217
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.621,03 % 0,01039865
TOPLAM GİDERLER
303.516,54 % 0,32804821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.521.930,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836527


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GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
AKSUE 9,04 9.169.089 % 9,98  
DOCO 316,40 41.339.313 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3618 8,4038 % 0,50  
Frank 6,9561 6,9980 % 0,12  
Riyal 1,7966 1,8056 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 0,96  
Altın Gr. 360 360 1,17  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,94 14,97 -0,07  
Gümüş Gr. 3,26 3,27 -0,01  
B. Petrol 32,14 32,14 0,27  
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