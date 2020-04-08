***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00399862Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,01123292Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.464,69 % 0,02790708Fon Yönetim Ücreti72.432,82 % 0,36989992Hisse Senedi Komisyonu3.291,64 % 0,01680975Tahvil Bono Komisyonu555,13 % 0,00283494Gecelik Ters Repo Komisyonu1.306,2 % 0,0066705Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.181,02 % 0,01113803Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.929,79 % 0,03538905Vergiler ve Diğer Harcamalar7.548,84 % 0,03855042Türev Araçlar Komisyonu2.767,06 % 0,01413082Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.890,38 % 0,02497419TOPLAM GİDERLER110.350,17 % 0,56353624DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.581.734,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836528BIST