***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00785161Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,02205671Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.006,51 % 0,01009288Fon Yönetim Ücreti51.697,31 % 0,51839993Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu129,78 % 0,00130138Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.588,24 % 0,01592623Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu555,92 % 0,00557454Vergiler ve Diğer Harcamalar1.992 % 0,01997498Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.017,95 % 0,04029039TOPLAM GİDERLER63.970,31 % 0,64146866DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.972.476,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836529BIST