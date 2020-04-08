***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri391,5 % 0,00213391Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,01198916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.113,93 % 0,01697282Fon Yönetim Ücreti47.554,36 % 0,25920024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar42.135,95 % 0,22966661Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.177,8 % 0,02277156TOPLAM GİDERLER99.573,14 % 0,5427343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.346.572,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836531BIST