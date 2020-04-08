***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 93 % 0,12330012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.442,61 % 0,01066333
TOPLAM GİDERLER
93.515,38 % 0,1547797
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.418.373,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836534
BIST
17:3192.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 599,39
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:316,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:317,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:31359,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,61
|Açılış
|: 359,20
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.098.687
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.169.089
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.339.313
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.512.852
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,32
|948.441.524
|% 5,06
|
|ASELS
|24,72
|776.678.886
|% 1,31
|
|THYAO
|9,55
|758.307.222
|% 0,21
|
|SASA
|9,04
|613.852.129
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|611.252.597
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|359.001.113
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|368.964.392
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|109.166.847
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|328.060.854
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,89
|175.019.975
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3641
|8,4060
|% 0,53
|
|Frank
|6,9571
|6,9990
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|-1,45
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,24
|32,24
|0,37
|
Seans Raporu
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17:42IHEVA
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