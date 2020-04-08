***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.623,9 % 0,05217766
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,02482103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.731,31 % 0,04210537
Fon Yönetim Ücreti
28.393,33 % 0,32039998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.137,65 % 0,04669065
TOPLAM GİDERLER
43.085,79 % 0,48619468
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.861.839 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836536
BIST
16:3093.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 746,91
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:306,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:307,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4050
En Düşük
7,3489
16:30360,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,76
|Açılış
|: 360,34
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.070.416
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.111.846
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.142.131
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.476.663
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,50
|860.163.564
|% 5,51
|
|ASELS
|24,80
|712.460.113
|% 1,64
|
|THYAO
|9,59
|660.965.046
|% 0,63
|
|SASA
|9,07
|566.805.921
|% 1,45
|
|GARAN
|7,86
|502.760.442
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,38
|334.076.421
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,03
|96.502.701
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|268.700.910
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,51
|307.481.970
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|160.616.988
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3710
|8,4130
|% 0,61
|
|Frank
|6,9692
|7,0112
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7994
|1,8084
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,73
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,95
|31,95
|0,08
|
Seans Raporu
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16:41OZGYO
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16:39XU100
Endeks 93, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 7, 890.00 milyon TL de
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16:35AKSUE
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 637 adet işlem