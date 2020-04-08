***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.623,9 % 0,01623858Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00772473Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.343,52 % 0,02227768Fon Yönetim Ücreti176.748,18 % 0,62071837Hisse Senedi Komisyonu9.091,79 % 0,03192927Tahvil Bono Komisyonu410,82 % 0,00144275Gecelik Ters Repo Komisyonu9.214,8 % 0,03236127Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.180,31 % 0,00765699Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.609,99 % 0,01618973Vergiler ve Diğer Harcamalar8.097,58 % 0,02843773Türev Araçlar Komisyonu5.210,43 % 0,0182984Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.818,92 % 0,01692347TOPLAM GİDERLER233.549,84 % 0,82019897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.474.778,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836537BIST