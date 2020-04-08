***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,02311227
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,06492688
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
335,78 % 0,00991142
Fon Yönetim Ücreti
4.177,17 % 0,12329998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19,95 % 0,00058888
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
414,28 % 0,01222855
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.251,67 % 0,09598145
TOPLAM GİDERLER
11.181,45 % 0,33004942
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.387.810,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836538
BIST
16:2193.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 700,62
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:216,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:217,4071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4071
En Düşük
7,3489
16:21360,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,42
|Açılış
|: 360,01
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.138.868
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.151.371
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.450.251
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,54
|849.112.541
|% 5,61
|
|ASELS
|24,74
|689.290.751
|% 1,39
|
|THYAO
|9,60
|648.678.016
|% 0,73
|
|SASA
|9,08
|557.014.652
|% 1,57
|
|GARAN
|7,86
|471.132.019
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,39
|328.288.631
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,03
|95.164.254
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,52
|300.914.182
|% 4,45
|
|YKBNK
|1,89
|155.882.715
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,02
|227.200.392
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,64
|
|Frank
|6,9632
|7,0051
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8001
|1,8091
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,18
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,00
|32,00
|0,13
|
Seans Raporu
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16:33PGSUS
Yüzde 5.56 oranında artışla 42.52 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 288, 646 adet işlem
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 647, 89 artarak (% 0.74 ) 88, 072
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16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, TSGYO, SAYAS, IDEAS, METAL, EKIZ, SERVE