***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,02311227Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,06492688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri335,78 % 0,00991142Fon Yönetim Ücreti4.177,17 % 0,12329998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu19,95 % 0,00058888Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu414,28 % 0,01222855Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.251,67 % 0,09598145TOPLAM GİDERLER11.181,45 % 0,33004942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.387.810,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836538BIST