***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00008891Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,00024976Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri99.760,95 % 0,01132779Fon Yönetim Ücreti3.582.584,19 % 0,4068001Hisse Senedi Komisyonu48.600,93 % 0,0055186Tahvil Bono Komisyonu10.604,67 % 0,00120415Gecelik Ters Repo Komisyonu280.938 % 0,03190033Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.805,48 % 0,0015676Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu32.267,79 % 0,00366399Vergiler ve Diğer Harcamalar117.545,87 % 0,01334726Türev Araçlar Komisyonu27.795,55 % 0,00315617Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.321,56 % 0,00344299TOPLAM GİDERLER4.247.207,59 % 0,48226766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ880.674.352,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836540BIST