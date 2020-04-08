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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 16:16
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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00145535
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.956,57 % 0,00074136
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.299,79 % 0,01223868
Fon Yönetim Ücreti
724.688,98 % 0,27459115
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
92.330,11 % 0,03498471
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.702 % 0,00102381
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.609,97 % 0,00098894
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.971,69 % 0,01021982
TOPLAM GİDERLER
887.400,01 % 0,33624382
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
263.915.635,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836541


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DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
AKSUE 9,04 9.141.354 % 9,98  
DOCO 316,40 41.155.168 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3748 8,4168 % 0,66  
Frank 6,9651 7,0071 % 0,25  
Riyal 1,7989 1,8079 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,73  
Altın Gr. 360 360 1,74  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,01 15,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,02  
B. Petrol 31,95 31,95 0,08  
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