***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00145535Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.956,57 % 0,00074136Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.299,79 % 0,01223868Fon Yönetim Ücreti724.688,98 % 0,27459115Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu92.330,11 % 0,03498471Vadeli Ters Repo Komisyonu2.702 % 0,00102381Borsa Para Piyasası Komisyonu2.609,97 % 0,00098894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.971,69 % 0,01021982TOPLAM GİDERLER887.400,01 % 0,33624382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.915.635,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836541BIST