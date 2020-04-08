***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00145535
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.956,57 % 0,00074136
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.299,79 % 0,01223868
Fon Yönetim Ücreti
724.688,98 % 0,27459115
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
92.330,11 % 0,03498471
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.702 % 0,00102381
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.609,97 % 0,00098894
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.971,69 % 0,01021982
TOPLAM GİDERLER
887.400,01 % 0,33624382
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
263.915.635,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836541
BIST
16:2493.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 817,59
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:246,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:247,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4050
En Düşük
7,3489
16:24360,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,41
|Açılış
|: 360,11
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.141.354
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.155.168
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.451.130
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,60
|855.049.892
|% 5,76
|
|ASELS
|24,86
|702.683.943
|% 1,89
|
|THYAO
|9,61
|655.854.248
|% 0,84
|
|SASA
|9,11
|561.651.515
|% 1,90
|
|GARAN
|7,88
|495.397.464
|% 0,90
|
|GSRAY
|2,38
|332.880.868
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,04
|96.315.437
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,52
|306.529.290
|% 4,45
|
|YKBNK
|1,89
|156.575.825
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|231.940.276
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3748
|8,4168
|% 0,66
|
|Frank
|6,9651
|7,0071
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,73
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,95
|31,95
|0,08
|
Seans Raporu
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16:41OZGYO
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16:39XU100
Endeks 93, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 7, 890.00 milyon TL de
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16:35AKSUE
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 637 adet işlem