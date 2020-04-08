***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00270493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.956,57 % 0,0013779Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.452,49 % 0,01440357Fon Yönetim Ücreti882.948,68 % 0,62181227Hisse Senedi Komisyonu10.647,48 % 0,00749844Tahvil Bono Komisyonu1.407,59 % 0,00099129Gecelik Ters Repo Komisyonu26.689,82 % 0,01879617Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.290,67 % 0,00443017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.189,09 % 0,00083741Vergiler ve Diğer Harcamalar18.552,16 % 0,01306527Türev Araçlar Komisyonu7.244,62 % 0,00510199Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.769,22 % 0,00969691TOPLAM GİDERLER994.989,29 % 0,70071632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.996.021,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836542BIST