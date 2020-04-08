***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00270493
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.956,57 % 0,0013779
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.452,49 % 0,01440357
Fon Yönetim Ücreti
882.948,68 % 0,62181227
Hisse Senedi Komisyonu
10.647,48 % 0,00749844
Tahvil Bono Komisyonu
1.407,59 % 0,00099129
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.689,82 % 0,01879617
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.290,67 % 0,00443017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.189,09 % 0,00083741
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.552,16 % 0,01306527
Türev Araçlar Komisyonu
7.244,62 % 0,00510199
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.769,22 % 0,00969691
TOPLAM GİDERLER
994.989,29 % 0,70071632
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
141.996.021,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836542
BIST
16:2493.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 817,59
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:246,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:247,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4050
En Düşük
7,3489
16:24360,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,52
|Açılış
|: 360,11
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.155.168
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.048.985
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.451.125
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,54
|850.923.574
|% 5,61
|
|ASELS
|24,80
|694.890.373
|% 1,64
|
|THYAO
|9,60
|651.935.520
|% 0,73
|
|SASA
|9,09
|559.417.375
|% 1,68
|
|GARAN
|7,85
|474.396.550
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,38
|331.759.149
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,04
|96.089.719
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,51
|305.051.395
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|155.979.351
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|229.225.992
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3711
|8,4131
|% 0,61
|
|Frank
|6,9613
|7,0032
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|3,23
|
|Altın Gr.
|360
|361
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|31,96
|31,96
|0,09
|
Seans Raporu
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16:35AKSUE
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 637 adet işlem
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16:33PGSUS
Yüzde 5.56 oranında artışla 42.52 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 288, 646 adet işlem
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16:31BNTAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 082, 947 adet işlem
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16:30OZGYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 364, 162 adet işlem
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 647, 89 artarak (% 0.74 ) 88, 072