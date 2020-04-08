***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00385225Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,01082172Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.933,33 % 0,01443156Fon Yönetim Ücreti62.745,77 % 0,30870023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu523,95 % 0,00257776Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu346,51 % 0,00170478Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32.588,87 % 0,16033259Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.618,91 % 0,01780452TOPLAM GİDERLER105.739,94 % 0,5202254DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.325.793,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836530BIST