***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 16:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
783 % 0,00094844
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.199,6 % 0,00266436
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.140,96 % 0,01591752
Fon Yönetim Ücreti
60.926,78 % 0,07380005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.691,71 % 0,0093169
TOPLAM GİDERLER
84.742,05 % 0,10264727
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.556.558,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836539
BIST
16:5092.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 484,04
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:506,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:507,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
16:50360,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,30
|Açılış
|: 360,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.091.976
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.257.365
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.114.113
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.501.532
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,50
|884.245.733
|% 5,51
|
|ASELS
|24,78
|736.409.715
|% 1,56
|
|THYAO
|9,55
|705.008.259
|% 0,21
|
|SASA
|9,06
|579.470.559
|% 1,34
|
|GARAN
|7,85
|548.733.481
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|343.598.303
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,03
|304.329.363
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,04
|99.256.560
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,49
|316.502.484
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|161.549.908
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3763
|8,4183
|% 0,67
|
|Frank
|6,9685
|7,0104
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,73
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,95
|31,95
|0,08
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