***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 18:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.574,7 % 0,00175413
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.423,64 % 0,0049277
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.437,47 % 0,03056386
Fon Yönetim Ücreti
133.238,09 % 0,14842005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
338.709,83 % 0,3773045
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.414,57 % 0,017171
TOPLAM GİDERLER
520.798,3 % 0,58014124
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.770.949,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857335
BIST
17:56118.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -443,14
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:566,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:567,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:56400,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,20
|Açılış
|: 400,17
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.900.854
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.583.961
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.171.145
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.084
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.202.394
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.779.323
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,50
|88.721.856
|% -7,41
|
|MARTI
|1,39
|35.115.086
|% -7,33
|
|FENER
|12,83
|102.121.265
|% -6,89
|
|EKGYO
|2,28
|2.422.092.322
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.894.866.512
|% 2,19
|
|SISE
|6,43
|1.621.813.342
|% -0,92
|
|GARAN
|8,15
|1.524.899.157
|% -2,04
|
|PETKM
|4,34
|1.362.475.100
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,28
|2.422.092.322
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.894.866.512
|% 2,19
|
|PETKM
|4,34
|1.362.475.100
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,87
|508.974.133
|% -0,53
|
|SISE
|6,43
|1.621.813.342
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6185
|8,6617
|% 0,47
|
|Frank
|7,2872
|7,3311
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,40
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.616
|31,80
|
|Tam
|2.669
|2.684
|32,70
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|