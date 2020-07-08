***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,04363191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,12257055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri720,17 % 0,01995453Fon Yönetim Ücreti8.949,37 % 0,24796982Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu298,2 % 0,00826255Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu848,28 % 0,02350421Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.628,27 % 0,18365661TOPLAM GİDERLER23.442,63 % 0,64955017DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.609.056,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857337BIST