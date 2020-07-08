***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 18:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.337,79 % 0,00574929
Fon Yönetim Ücreti
13.091,18 % 0,03219493
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.938 % 0,04165535
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
666,66 % 0,00163951
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.530,38 % 0,00376364
TOPLAM GİDERLER
34.564,01 % 0,08500272
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.662.240,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857342
BIST
17:58118.882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -457,05
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:586,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:587,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:58400,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,20
|Açılış
|: 400,17
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.581.460
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.891.503
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.037.507
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.084
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.198.147
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.779.323
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,50
|87.902.927
|% -7,41
|
|MARTI
|1,39
|34.985.608
|% -7,33
|
|FENER
|12,83
|101.402.769
|% -6,89
|
|EKGYO
|2,28
|2.418.968.691
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.878.381.297
|% 2,19
|
|SISE
|6,44
|1.616.625.955
|% -0,77
|
|GARAN
|8,16
|1.504.017.258
|% -1,92
|
|PETKM
|4,35
|1.356.508.122
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.418.968.691
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.878.381.297
|% 2,19
|
|PETKM
|4,35
|1.356.508.122
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,87
|508.136.232
|% -0,53
|
|SISE
|6,44
|1.616.625.955
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6188
|8,6620
|% 0,47
|
|Frank
|7,2891
|7,3330
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,29
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.615
|30,70
|
|Tam
|2.668
|2.683
|31,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,10
|