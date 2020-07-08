***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00611269Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,01717173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.949,92 % 0,04638733Fon Yönetim Ücreti159.933,22 % 0,6208305Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.363,34 % 0,00917404Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.070,58 % 0,0080376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar184.173,77 % 0,71492772Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.665,86 % 0,03363923TOPLAM GİDERLER375.155,03 % 1,45628083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.761.173,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857398BIST