***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,01541345Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,04329939Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.032,85 % 0,0198979Fon Yönetim Ücreti106.512,15 % 1,04256024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu339,78 % 0,00332583Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.929,13 % 0,01888267Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.433,19 % 0,01402832Vergiler ve Diğer Harcamalar11.793,35 % 0,11543545Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.990,6 % 0,07821344TOPLAM GİDERLER138.029,39 % 1,3510567DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.216.402,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857431BIST