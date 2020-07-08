***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00792479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,02226228Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.064,09 % 0,05568082Fon Yönetim Ücreti147.819,03 % 0,74390982Hisse Senedi Komisyonu6.240,7 % 0,03140677Tahvil Bono Komisyonu651,8 % 0,00328023Gecelik Ters Repo Komisyonu1.306,2 % 0,00657354Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.863,22 % 0,02950707Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.425,2 % 0,05749813Vergiler ve Diğer Harcamalar14.823,57 % 0,07460067Türev Araçlar Komisyonu5.758,76 % 0,02898137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.985,46 % 0,05025254TOPLAM GİDERLER220.936,37 % 1,11187805DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.870.557,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857451BIST