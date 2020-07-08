***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00168219Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,0047256Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.580,85 % 0,02625873Fon Yönetim Ücreti261.667,01 % 0,27952832Hisse Senedi Komisyonu65.440,51 % 0,06990746Tahvil Bono Komisyonu1.072,21 % 0,0011454Gecelik Ters Repo Komisyonu29.156,4 % 0,03114661Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.553,41 % 0,008069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu30.229,84 % 0,03229332Vergiler ve Diğer Harcamalar15.403,3 % 0,01645472Türev Araçlar Komisyonu31.761,57 % 0,03392961Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.943,27 % 0,02130459TOPLAM GİDERLER492.806,71 % 0,52644555DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.610.195,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857475BIST