***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00012068Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,00033902Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri349.501,81 % 0,02678481Fon Yönetim Ücreti8.411.820,87 % 0,64465769Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu195,7 % 0,000015Gecelik Ters Repo Komisyonu1.581.552,51 % 0,12120562Vadeli Ters Repo Komisyonu18.816 % 0,001442Borsa Para Piyasası Komisyonu46.061,37 % 0,00353001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler151.253,5 % 0,01159163TOPLAM GİDERLER10.565.200,1 % 0,80968647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.304.850.773,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857492BIST