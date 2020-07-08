***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00103252Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,00290055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.908,26 % 0,03862571Fon Yönetim Ücreti1.323.498,99 % 0,86780854Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.106,08 % 0,00072525Gecelik Ters Repo Komisyonu31.891,65 % 0,02091112Vadeli Ters Repo Komisyonu176,4 % 0,00011566Borsa Para Piyasası Komisyonu1.638,64 % 0,00107444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.066,72 % 0,01446899TOPLAM GİDERLER1.445.285,08 % 0,94766279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.510.481,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857503BIST