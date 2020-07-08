***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00730532Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,02052207Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.286,57 % 0,01988618Fon Yönetim Ücreti53.451,23 % 0,24797Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu592,64 % 0,00274936Gecelik Ters Repo Komisyonu9.856,35 % 0,0457254Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu787,51 % 0,0036534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.290 % 0,04773719TOPLAM GİDERLER85.262,64 % 0,39554893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.555.523,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857510BIST