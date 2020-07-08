***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00021753Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,00061109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri168.790,19 % 0,02331714Fon Yönetim Ücreti5.922.281,15 % 0,81812034Hisse Senedi Komisyonu70.050,31 % 0,00967694Tahvil Bono Komisyonu11.151,35 % 0,00154048Gecelik Ters Repo Komisyonu451.017 % 0,06230474Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu50.636,27 % 0,00699503Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.973,37 % 0,0051076Vergiler ve Diğer Harcamalar172.154,49 % 0,0237819Türev Araçlar Komisyonu66.160,52 % 0,0091396Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.637,25 % 0,01072502TOPLAM GİDERLER7.032.850,24 % 0,97153743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ723.888.759 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857512BIST