***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 19:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.574,7 % 0,00021753
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.423,64 % 0,00061109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
168.790,19 % 0,02331714
Fon Yönetim Ücreti
5.922.281,15 % 0,81812034
Hisse Senedi Komisyonu
70.050,31 % 0,00967694
Tahvil Bono Komisyonu
11.151,35 % 0,00154048
Gecelik Ters Repo Komisyonu
451.017 % 0,06230474
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
50.636,27 % 0,00699503
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
36.973,37 % 0,0051076
Vergiler ve Diğer Harcamalar
172.154,49 % 0,0237819
Türev Araçlar Komisyonu
66.160,52 % 0,0091396
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.637,25 % 0,01072502
TOPLAM GİDERLER
7.032.850,24 % 0,97153743
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
723.888.759 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857512
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,77
|Açılış
|: 399,76
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6295
|8,6728
|% 0,60
|
|Frank
|7,2870
|7,3309
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,33
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,43
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.615
|30,60
|
|Tam
|2.668
|2.683
|31,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,11
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
|