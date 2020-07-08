***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 19:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.574,7 % 0,00019926
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.740,46 % 0,02261761
Fon Yönetim Ücreti
9.397.675,54 % 1,18917068
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.316,98 % 0,00105242
Gecelik Ters Repo Komisyonu
205.888,52 % 0,02605289
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.644,8 % 0,00071429
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.876,96 % 0,00264175
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
106.018,6 % 0,01341547
TOPLAM GİDERLER
9.924.736,56 % 1,25586435
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
790.271.380,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857513
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0543
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05400,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,27
|Açılış
|: 400,24
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|TKFEN
|18,38
|1.160.758.417
|% 2,05
|
|TRKCM
|4,31
|979.781.286
|% 2,13
|
|HALKB
|6,13
|754.447.804
|% 0,33
|
|THYAO
|11,31
|682.349.902
|% -2,84
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,31
|979.781.286
|% 2,13
|
|ODAS
|2,71
|554.364.071
|% -5,24
|
|TSKB
|1,31
|247.437.217
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6188
|8,6620
|% 0,47
|
|Frank
|7,2908
|7,3348
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|17,12
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,07
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|27,30
|
|Tam
|2.665
|2.679
|28,10
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|13,70
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,00
|