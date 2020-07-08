***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00019926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri178.740,46 % 0,02261761Fon Yönetim Ücreti9.397.675,54 % 1,18917068Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.316,98 % 0,00105242Gecelik Ters Repo Komisyonu205.888,52 % 0,02605289Vadeli Ters Repo Komisyonu5.644,8 % 0,00071429Borsa Para Piyasası Komisyonu20.876,96 % 0,00264175Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.018,6 % 0,01341547TOPLAM GİDERLER9.924.736,56 % 1,25586435DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ790.271.380,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857513BIST