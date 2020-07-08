***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,00336769Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,00946049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.856,76 % 0,03177297Fon Yönetim Ücreti231.897,15 % 0,49593994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu102,97 % 0,00022021Gecelik Ters Repo Komisyonu89,25 % 0,00019087Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.019,58 % 0,00218049Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar111.800,2 % 0,23909817Türev Araçlar Komisyonu1.016,65 % 0,00217423Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.140,51 % 0,02596394TOPLAM GİDERLER378.921,41 % 0,810369DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.759.119,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857515BIST