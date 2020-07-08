***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.574,7 % 0,03271706Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,09190861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.152,37 % 0,10704921Fon Yönetim Ücreti2.387,03 % 0,04959459Hisse Senedi Komisyonu1.158,84 % 0,02407686Tahvil Bono Komisyonu81,88 % 0,0017012Gecelik Ters Repo Komisyonu6.318,75 % 0,13128273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu665,92 % 0,01383562Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.691,04 % 0,05591091Vergiler ve Diğer Harcamalar794,06 % 0,01649794Türev Araçlar Komisyonu734,67 % 0,01526401Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.225,32 % 0,15011826TOPLAM GİDERLER33.208,22 % 0,689957DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.813.085,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857516BIST