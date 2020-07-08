***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,01044992Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.527,31 % 0,02959313Fon Yönetim Ücreti459.723,78 % 1,08600063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu695,73 % 0,00164352Gecelik Ters Repo Komisyonu6.449,1 % 0,01523464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.094,28 % 0,00258501Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.936,51 % 0,02819749TOPLAM GİDERLER496.850,35 % 1,17370433DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.331.815,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857518BIST