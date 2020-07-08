***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,35 % 0,00398926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,0224132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.287,29 % 0,02678904Fon Yönetim Ücreti269.177,03 % 1,3638357Hisse Senedi Komisyonu38.089,07 % 0,19298539Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.943,55 % 0,00984736Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.121,1 % 0,01074695Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.487,96 % 0,00753903Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.811,19 % 0,02944348TOPLAM GİDERLER329.128,18 % 1,6675894DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.736.763,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857519BIST