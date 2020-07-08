***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00087727Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.268,88 % 0,00097502Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri128.789,55 % 0,02941587Fon Yönetim Ücreti2.397.267,96 % 0,54754224Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu558,01 % 0,00012745Gecelik Ters Repo Komisyonu529.109,11 % 0,1208499Vadeli Ters Repo Komisyonu2.702 % 0,00061714Borsa Para Piyasası Komisyonu12.418,93 % 0,00283652Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.553,33 % 0,01634297TOPLAM GİDERLER3.150.508,67 % 0,71958437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ437.823.387,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857636BIST