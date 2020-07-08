***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.415,6 % 0,01764322Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,01441156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.548,87 % 0,05717161Fon Yönetim Ücreti381.774,36 % 1,24376407Hisse Senedi Komisyonu15.993,11 % 0,05210317Tahvil Bono Komisyonu492,24 % 0,00160364Gecelik Ters Repo Komisyonu18.477,9 % 0,06019825Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.925,54 % 0,01930453Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.221,47 % 0,01701077Vergiler ve Diğer Harcamalar23.805,42 % 0,07755452Türev Araçlar Komisyonu15.144,8 % 0,04933951Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.614,38 % 0,04109577TOPLAM GİDERLER506.837,33 % 1,65120062DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.695.078,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857661BIST