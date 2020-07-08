***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00285952Sigorta Giderleri0 % 0Noter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.268,88 % 0,00317814Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri50.091,78 % 0,03729288Fon Yönetim Ücreti1.672.909,63 % 1,24546627Hisse Senedi Komisyonu17.689,99 % 0,01317004Tahvil Bono Komisyonu1.589,88 % 0,00118365Gecelik Ters Repo Komisyonu47.614,82 % 0,03544881Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu20.929,62 % 0,01558192Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.713,13 % 0,0020199Vergiler ve Diğer Harcamalar28.211,86 % 0,02100348Türev Araçlar Komisyonu20.253,55 % 0,01507859Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler26.182,72 % 0,0194928TOPLAM GİDERLER1.896.296,77 % 1,411776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.319.946,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857671BIST