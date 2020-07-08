***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.415,6 % 0,01979315Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.423,64 % 0,01616769Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.966,8 % 0,06201092Fon Yönetim Ücreti176.303,34 % 0,64436034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27,88 % 0,0001019Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu187,11 % 0,00068386Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar258.561,83 % 0,94500188Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.264,11 % 0,04482335TOPLAM GİDERLER474.150,31 % 1,73294308DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.360.985,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857682BIST