***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.187,55 % 0,00563163Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,03164069Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.383,85 % 0,0397581Fon Yönetim Ücreti433.774,49 % 2,05705627Hisse Senedi Komisyonu61.905,12 % 0,29356801Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.104,45 % 0,01946423Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.647,78 % 0,01255637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.020,21 % 0,00958029Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.845,51 % 0,0419474TOPLAM GİDERLER529.541,08 % 2,511203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.087.147,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880017BIST