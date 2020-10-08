***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,01731581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.786,21 % 0,04615965Fon Yönetim Ücreti631.153,54 % 1,63800076Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu965,44 % 0,00250556Gecelik Ters Repo Komisyonu7.094,85 % 0,0184129Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.501,25 % 0,00389612Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.131,86 % 0,04446145TOPLAM GİDERLER682.305,27 % 1,77075225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.531.944,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880018BIST