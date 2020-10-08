***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.672,12 % 0,01731581
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.786,21 % 0,04615965
Fon Yönetim Ücreti
631.153,54 % 1,63800076
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
965,44 % 0,00250556
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.094,85 % 0,0184129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.501,25 % 0,00389612
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.131,86 % 0,04446145
TOPLAM GİDERLER
682.305,27 % 1,77075225
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.531.944,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880018
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0700
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05481,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,33
|Açılış
|: 481,89
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|3,08
|44.527.900
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.047.198
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.782.265
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.133.364
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|4.721.570
|% 10,00
|
|KENT
|265,50
|12.762.589
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|730.115
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.776.955
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|6.829.606
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|698.998.831
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.356.036.263
|% 1,49
|
|PETKM
|4,44
|1.258.136.353
|% 0,91
|
|TUPRS
|81,95
|1.170.171.656
|% 2,12
|
|ASELS
|18,05
|1.083.528.991
|% -2,75
|
|GARAN
|6,98
|784.666.573
|% -0,43
|
|PETKM
|4,44
|1.258.136.353
|% 0,91
|
|IHLAS
|1,15
|286.434.310
|% 6,48
|
|SISE
|6,79
|1.356.036.263
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|334.401.017
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,28
|256.054.414
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9393
|7,9461
|% 0,82
|
|Euro
|9,3325
|9,3464
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,2339
|10,2853
|% 0,77
|
|Frank
|8,6160
|8,6679
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|1,98
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO