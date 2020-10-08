***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,04863867Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,13663554Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.905,88 % 0,42812272Fon Yönetim Ücreti3.652,71 % 0,07480231Hisse Senedi Komisyonu1.737,95 % 0,03559075Tahvil Bono Komisyonu81,88 % 0,00167679Gecelik Ters Repo Komisyonu9.570,6 % 0,19599229Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.059,41 % 0,02169521Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.937,2 % 0,06014968Vergiler ve Diğer Harcamalar1.752,86 % 0,03589608Türev Araçlar Komisyonu784,7 % 0,01606954Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.913,01 % 0,22348294TOPLAM GİDERLER62.443,42 % 1,27875253DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.883.151,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880019BIST