***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00569118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,01598764Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.612,31 % 0,04939093Fon Yönetim Ücreti312.171,09 % 0,74801999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu102,97 % 0,00024674Gecelik Ters Repo Komisyonu89,25 % 0,00021386Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.026,23 % 0,00245904Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar719.175 % 1,72327706Türev Araçlar Komisyonu1.016,65 % 0,00243608Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.682,67 % 0,04476715TOPLAM GİDERLER1.081.923,39 % 2,59248967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.732.987,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880020BIST