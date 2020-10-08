***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00030767Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.103,37 % 0,0006611Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri264.383,44 % 0,03424863Fon Yönetim Ücreti13.845.839,25 % 1,79361097Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.318,12 % 0,00198433Gecelik Ters Repo Komisyonu274.869,3 % 0,03560699Vadeli Ters Repo Komisyonu5.644,8 % 0,00073124Borsa Para Piyasası Komisyonu22.469,72 % 0,00291076Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler156.475,58 % 0,02027008TOPLAM GİDERLER14.592.478,68 % 1,89033177DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ771.953.310,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880021BIST