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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,00031984
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.672,12 % 0,00089849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
259.373,75 % 0,0349281
Fon Yönetim Ücreti
9.163.308,8 % 1,23396064
Hisse Senedi Komisyonu
95.333,9 % 0,01283797
Tahvil Bono Komisyonu
11.720,09 % 0,00157827
Gecelik Ters Repo Komisyonu
703.245,9 % 0,09470135
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92.261,37 % 0,01242421
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
36.973,37 % 0,00497895
Vergiler ve Diğer Harcamalar
255.868,36 % 0,03445606
Türev Araçlar Komisyonu
82.984,5 % 0,01117496
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
140.668,82 % 0,01894292
TOPLAM GİDERLER
10.850.786,08 % 1,46120175
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
742.593.283,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880022


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VANGD 11,11 3.133.364 % 10,00  
BASCM 9,68 1.661.456 % 10,00  
DENGE 5,61 4.546.742 % 10,00  
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Altın Gr. 482 482 3,76  
Cumhuriyet 3.186 3.234 32,00  
Tam 3.175 3.255 35,05  
Yarım 1.534 1.575 16,95  
Çeyrek 770 787 8,48  
Gümüş.Ons 23,95 23,99 0,17  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 43,00 43,00 1,01  
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