***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,00031984
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.672,12 % 0,00089849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
259.373,75 % 0,0349281
Fon Yönetim Ücreti
9.163.308,8 % 1,23396064
Hisse Senedi Komisyonu
95.333,9 % 0,01283797
Tahvil Bono Komisyonu
11.720,09 % 0,00157827
Gecelik Ters Repo Komisyonu
703.245,9 % 0,09470135
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92.261,37 % 0,01242421
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
36.973,37 % 0,00497895
Vergiler ve Diğer Harcamalar
255.868,36 % 0,03445606
Türev Araçlar Komisyonu
82.984,5 % 0,01117496
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
140.668,82 % 0,01894292
TOPLAM GİDERLER
10.850.786,08 % 1,46120175
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
742.593.283,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880022
BIST
18:001.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:007,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:009,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:00481,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,07
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVTUR
|3,08
|44.490.940
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.133.364
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.661.456
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.546.742
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|4.721.570
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.776.955
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|6.829.606
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|730.115
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|697.494.355
|% -9,96
|
|CRFSA
|23,86
|55.911.370
|% -9,96
|
|TKNSA
|8,77
|697.494.355
|% -9,96
|
|ODAS
|3,14
|559.002.199
|% -2,79
|
|POLHO
|4,48
|459.844.139
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,56
|297.128.304
|% 4,00
|
|TURSG
|6,11
|278.479.715
|% 0,16
|
|IHLGM
|1,56
|297.128.304
|% 4,00
|
|ODAS
|3,14
|559.002.199
|% -2,79
|
|HLGYO
|2,39
|145.288.867
|% 1,70
|
|PEKGY
|2,56
|153.175.011
|% -5,88
|
|TURSG
|6,11
|278.479.715
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9403
|7,9439
|% 0,79
|
|Euro
|9,3347
|9,3487
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2425
|10,2938
|% 0,86
|
|Frank
|8,6213
|8,6732
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|1,94
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|1,01
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO