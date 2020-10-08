***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00031984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,00089849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri259.373,75 % 0,0349281Fon Yönetim Ücreti9.163.308,8 % 1,23396064Hisse Senedi Komisyonu95.333,9 % 0,01283797Tahvil Bono Komisyonu11.720,09 % 0,00157827Gecelik Ters Repo Komisyonu703.245,9 % 0,09470135Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92.261,37 % 0,01242421Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.973,37 % 0,00497895Vergiler ve Diğer Harcamalar255.868,36 % 0,03445606Türev Araçlar Komisyonu82.984,5 % 0,01117496Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler140.668,82 % 0,01894292TOPLAM GİDERLER10.850.786,08 % 1,46120175DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ742.593.283,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880022BIST