***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,01100584Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,03091756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.461,42 % 0,02994121Fon Yönetim Ücreti80.712,73 % 0,37401019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu592,64 % 0,0027462Gecelik Ters Repo Komisyonu12.183,15 % 0,05645481Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.438,83 % 0,00666731Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.582,55 % 0,0722071TOPLAM GİDERLER126.018,54 % 0,58395024DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.580.355,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880023BIST