***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 16:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,01100584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.672,12 % 0,03091756
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.461,42 % 0,02994121
Fon Yönetim Ücreti
80.712,73 % 0,37401019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
592,64 % 0,0027462
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.183,15 % 0,05645481
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.438,83 % 0,00666731
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.582,55 % 0,0722071
TOPLAM GİDERLER
126.018,54 % 0,58395024
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.580.355,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880023
BIST
17:351.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
17:357,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9478
En Düşük
7,8628
17:359,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
17:35482,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,49
|Açılış
|: 482,05
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PRZMA
|6,05
|19.053.859
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.090.202
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.918.355
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.035.876
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|711.959
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|CRFSA
|23,86
|55.326.513
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.668.859
|% -9,92
|
|TKNSA
|8,90
|659.302.891
|% -8,62
|
|ODAS
|3,13
|523.271.522
|% -3,10
|
|POLHO
|4,48
|458.757.529
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,57
|286.564.045
|% 4,67
|
|EKGYO
|1,75
|285.322.233
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,57
|286.564.045
|% 4,67
|
|EKGYO
|1,75
|285.322.233
|% -1,13
|
|ODAS
|3,13
|523.271.522
|% -3,10
|
|POLHO
|4,48
|458.757.529
|% 9,80
|
|CEMAS
|1,85
|165.658.412
|% -3,14
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9430
|7,9478
|% 0,84
|
|Euro
|9,3350
|9,3452
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2357
|10,2870
|% 0,79
|
|Frank
|8,6133
|8,6652
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1117
|2,1223
|% 0,77
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-0,82
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.188
|3.236
|34,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|32,18
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,56
|
|Çeyrek
|769
|787
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|1,13
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:44ACSEL
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 398 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, MGROS
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, PETKM
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 29 kaybederek (% -0.60 ) 1, 046
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, COSMO, DYOBY, KERVN, RYSAS, BEYAZ, DENCM, VKING, AVTUR, UZERB