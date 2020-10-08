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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,01100584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.672,12 % 0,03091756
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.461,42 % 0,02994121
Fon Yönetim Ücreti
80.712,73 % 0,37401019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
592,64 % 0,0027462
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.183,15 % 0,05645481
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.438,83 % 0,00666731
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.582,55 % 0,0722071
TOPLAM GİDERLER
126.018,54 % 0,58395024
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.580.355,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880023


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRZMA 6,05 19.053.859 % 10,00  
VANGD 11,11 3.090.202 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.918.355 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.035.876 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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17:35 Alış Satış %  
Dolar 7,9430 7,9478 % 0,84  
Euro 9,3350 9,3452 % 0,74  
Sterlin 10,2357 10,2870 % 0,79  
Frank 8,6133 8,6652 % 0,60  
Riyal 2,1117 2,1223 % 0,77  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 -0,82  
Altın Gr. 482 482 3,37  
Cumhuriyet 3.188 3.236 34,00  
Tam 3.172 3.252 32,18  
Yarım 1.533 1.573 15,56  
Çeyrek 769 787 7,78  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 0,03  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 43,12 43,12 1,13  
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