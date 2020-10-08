***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00159988Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,00449437Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.695,34 % 0,05907203Fon Yönetim Ücreti1.943.133,44 % 1,3089046Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.656,21 % 0,00111563Gecelik Ters Repo Komisyonu45.621,45 % 0,03073084Vadeli Ters Repo Komisyonu176,4 % 0,00011882Borsa Para Piyasası Komisyonu2.518,26 % 0,00169631Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.844,46 % 0,02145059TOPLAM GİDERLER2.121.692,78 % 1,42918308DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ148.454.932,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880025BIST