***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00021193Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,00059536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri469.499,04 % 0,04189364Fon Yönetim Ücreti10.896.817,57 % 0,97232854Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu881,82 % 0,00007869Gecelik Ters Repo Komisyonu2.225.713,2 % 0,19860151Vadeli Ters Repo Komisyonu26.880 % 0,00239852Borsa Para Piyasası Komisyonu74.849,5 % 0,00667886Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler210.411,71 % 0,01877514TOPLAM GİDERLER13.914.100,06 % 1,24156218DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.120.692.964,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880026BIST