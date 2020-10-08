***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00248795Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,00698912Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.710,74 % 0,03950244Fon Yönetim Ücreti386.587,99 % 0,40495546Hisse Senedi Komisyonu125.032,71 % 0,13097323Tahvil Bono Komisyonu1.072,21 % 0,00112315Gecelik Ters Repo Komisyonu34.543,95 % 0,03618519Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.321,29 % 0,00871665Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu30.229,84 % 0,03166611Vergiler ve Diğer Harcamalar15.403,3 % 0,01613514Türev Araçlar Komisyonu33.130,78 % 0,03470488Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.855,9 % 0,03127441TOPLAM GİDERLER710.935,93 % 0,74471373DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.464.323,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880079BIST